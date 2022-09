Medalhas entregue à instituições e personalidades homenageadas pelo trabalho em prol dos idosos - Divulgação

Publicado 29/09/2022 09:52 | Atualizado 29/09/2022 09:57

Rio - Personalidades e instituições que desenvolvem iniciativas ligadas aos interesses dos idosos e tiveram notória atuação na área foram homenageadas, nesta quarta-feira (28), pela Prefeitura do Rio e pela Comenda Piquet Carneiro. A honraria, criada em 2010, premia pessoas físicas e jurídicas por suas boas práticas.

A homenagem, feita pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDEPI-RIO), órgão vinculado à Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, ocorreu no salão nobre do Clube Municipal, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, e terminou com um baile da terceira idade.

Receberam a medalha a atriz e cantora Tânia Alves; a sambista portelense Tia Surica; a assistente social da Coordenadoria de Programas de Promoção e Proteção Social da SEMESQV Sandra Pollo; e o juiz titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza.

Já as pessoas jurídicas homenageadas, foram a Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI/UERJ), criada há 29 anos; a Fundação Oswaldo Cruz, que faz pesquisas ligadas à área do envelhecimento e sobre saúde da pessoa idosa; e o Hospital Estadual Eduardo Rabello, referência há 45 anos no atendimento geriátrico na região de Campo Grande.

Para o presidente do COMDEPI-RIO, Junior da Lucinha, é importante destacar e valorizar as boas práticas e iniciativas para os idosos “A Comenda Piquet Carneiro é uma conquista. Mudar uma cultura que não valoriza os mais velhos é um desafio, e ter a cidade do Rio com uma das mais idosas do Brasil só aumenta meu desejo de deixar um legado, uma transformação, com políticas públicas robustas e sérias”, declarou.