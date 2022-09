Felipe Zelino Vitório Moitinho trabalhava na Subprefeitura de Jacarepaguá, mas pediu exoneração quase um mês após o acidente, em 26 de agosto - Reprodução/Redes Sociais

Felipe Zelino Vitório Moitinho trabalhava na Subprefeitura de Jacarepaguá, mas pediu exoneração quase um mês após o acidente, em 26 de agostoReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/09/2022 11:25 | Atualizado 29/09/2022 11:56

Rio- A Polícia Civil indiciou o motorista Felipe Zelino Vitório Moitinho que atropelou e matou o garçom Rhenê Rodrigues Martins na pista do BRT, na Avenida das Américas, Zona Oeste, por crime de homicídio culposo com fuga do local do acidente. Além disso, o condutor também foi indiciado por falsidade ideológica após registrar um Boletim de Registro de Trânsito (BRAT) como um atropelamento a um cavalo. Os crimes ocorreram na noite do dia 30 de julho deste ano, na altura da Estação Riviera, e na época, o acusado era servidor comissionado da Prefeitura do Rio.



De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso, o inquérito está em fase de conclusão. Segundo as investigações, o BRAT teria sido realizado para omitir o verdadeiro atropelamento e justificar os estragos no veículo, que pertencia a uma locadora que a alugava para a Subprefeitura de Jacarepaguá, onde Felipe trabalhava.