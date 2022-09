Campanha aceita brinquedos novos ou em bom estado - Divulgação

Publicado 29/09/2022 12:46 | Atualizado 29/09/2022 12:56

Rio - Shoppings do Rio estão promovendo uma grande campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. Até o dia 2 de outubro peças novas ou usadas em bom estado serão recolhidas e terão como destino instituições cadastradas pelo Instituto da Criança em comunidades próximas aos locais de doação.

"Ações com este viés são parte do nosso calendário. Em parceria com o Instituto da Criança, já tivemos a oportunidade de ajudar milhares de pessoas. Criamos um movimento de solidariedade que incentiva a adesão do nosso público. É uma corrente do bem que faz a diferença para as comunidades locais”, explica Ana Paula Niemeyer, diretora de marketing da Aliansce Sonae Shopping Centers, que administra diversos centros comerciais na cidade e no Grande Rio.

Participam da ação Bangu Shopping (Bangu), Carioca Shopping (Vila da Penha), Caxias Shopping (Duque de Caxias), Passeio Shopping (Campo Grande), Pátio Alcântara (Alcântara), Santa Cruz Shopping (Santa Cruz), Shopping Grande Rio (São João de Meriti), Shopping Leblon (Leblon), São Gonçalo Shopping (São Gonçalo), Via Parque Shopping (Barra da Tijuca) e Recreio Shopping (Recreio).

Os brinquedos serão distribuídos para as seguintes instituições filantrópicas: Cultura na Cesta (Santa Cruz), Centro Educacional Anne Sullivan (Bangu), NEAC – Núcleo Especial de Atenção à Criança (Campo Grande), Projeto Primeira Chance (São Gonçalo), Projeto Craque do Amanhã (Alcântara), Grupo de Ação Social Comunitária (Leblon), Ação Social do Recreio (Recreio dos Bandeirantes), ASVI – Associação Semente da Vida da Cidade de Deus (Barra da Tijuca), Centro Cultural Liga do Bem (Vicente de Carvalho), ONG Mão Amiga Lutando Pela Vida e ASPA - Ação Paulo VI (Caxias).