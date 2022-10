Vítima relatou que além das agressões, homem também fez ofensas racistas e homofóbicas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/10/2022 10:01 | Atualizado 11/10/2022 11:13

Rio - O influenciador digital Moisés do Nascimento Lopes denunciou que ele e seu marido, Thiago Souza dos Santos, foram agredidos e sofreram ofensas racistas e homofóbicas, na noite desta segunda-feira (10), quando saíam do Shopping Nova América, no bairro de Del Castilho, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu por volta das 20h30 e o agressor, 37, foi detido em flagrante por guardas municipais da 3ª Inspetoria (Higienópolis), por injúria preconceituosa e lesão corporal.

O episódio foi compartilhado por Moisés em seu perfil nas redes sociais, que relatou que eles deixavam o estabelecimento e caminhavam um ao lado do outro, quando o homem agrediu Thiago, mesmo sem o conhecer, e os teria chamado de "macaco" e "viado". "Agrediu de graça e a gente não estava fazendo nada. Estava saindo de dentro do shopping. Homofóbico, racista, agrediu o meu marido no meio da rua", contou ele.



Nas imagens publicadas pelo influenciador, é possível ouvir Thiago questionando se o agressor o conhecesse ou se ele lhe deve alguma coisa, no que o homem responde que não consegue falar, reclama que está sendo filmado e pede para que os guardas municipais façam logo o boletim de ocorrência. De acordo com a corporação, ele estava alterado e precisou ser contido, inclusive com o uso de algemas, depois que tentou fugir.

No relato, Moisés contou que acabou quebrando o dedo. A Guarda Municipal conduziu os três para a 44ª DP (Inhaúma) e eles foram encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado. O homem foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, porque acabou se ferindo ao bater com a cabeça na parede da delegacia. O casal também deu entrada na unidade e, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Thiago recebeu alta após atendimento. Já Moisés precisaria de internação, mas deixou o local.

Durante a madrugada, o influenciador deu entrada no Hospital Quinta D'Or, em São Cistóvão, e teve parte do antebraço enfaixado. Ele será transferido para outra unidade nesta terça-feira (11), onde vai passar por cirurgia. "É uma dor que eu não consigo descrever para vocês. Eu só imagino se eu estivesse com os meus sobrinhos, meu afilhado, eu imagino se o Thiago estivesso sozinho. Que país é esse? Muito ódio, quanto ódio. Eu sentei, o sangue esfriou e só dor no meu coração. Além da dor física, o coração está destroçado, mas a gente vai enfrentar essa", desabafou.

Em nota, o Shopping Nova América informou que "tomou conhecimento do ocorrido do lado de fora do empreendimento e está à disposição das autoridades para colaborar com o que for preciso". O estabelecimento também reiterou que "não compactua com nenhum tipo de violência e tem o objetivo de promover um ambiente seguro, com diversidade e inclusão social".