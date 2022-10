Grazielle Sampaio da Silva, 32 anos, era vendedora de salgadinhos e foi morta asfixiada pelo companheiro em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/10/2022 10:27 | Atualizado 11/10/2022 10:40

Rio- O corpo de Grazielle Sampaio da Silva, 32 anos, morta asfixiada pelo companheiro no bairro Boaçu, em São Gonçalo, no último sábado (8), será enterrado nesta terça-feira (11) no Cemitério Municipal da cidade. O suspeito, identificado como Glaubert Soares Seriaco, 38 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva nesta segunda (10).O sepultamento está marcado para às 14h, enquanto o velório deve ocorrer às 13h. Grazielle era vendedora de salgadinhos da região e morava com o acusado. Segundo a Polícia Militar, no dia do crime agentes foram acionados para verificar uma denúncia de linchamento do suspeito. No local, verificaram que o motivo da confusão era devido ao assassinato de uma mulher. Depois de contornarem a situação, os agentes foram até a residência do casal, onde constataram o crime.Ao ser questionado, Glaubert contou aos militares que teria discutido com a companheira durante a madrugada e que ela o teria mordido e arranhado. Ele alegou ainda que teria agredido Grazielle apenas para se proteger.A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro Zé Garoto, mas não resistiu.O homem foi encaminhado para a 73ª (Neves) onde confessou o crime e foi preso em flagrante Em seguida o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (Dhsng). Na tarde desta segunda-feira (10), o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) converteu em preventiva a prisão do suspeito. Em audiência de custódia, realizada na 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, a juíza Ariadne Villela Lopes levou em consideração a confissão sobre as agressões do preso em sede policial.Apesar de Glaubert dizer que agrediu a mulher para tentar se defender, testemunhas contaram que as agressões eram recorrentes e, horas antes do crime, presenciaram o preso dando socos no rosto de Grazielle e aplicando um golpe mata leão na mesma. Uma outra testemunha disse aos policiais que um dia antes da morte da vítima o homem também agrediu o filho menor do casal.