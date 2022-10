Essa é a primeira compra de ônibus pela Prefeitura do Rio seguindo a nova norma ambiental Proconve P-8 - Marcos Porto/Agência O Dia

Essa é a primeira compra de ônibus pela Prefeitura do Rio seguindo a nova norma ambiental Proconve P-8Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/10/2022 09:55

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (11), o aviso de licitação para a compra de 270 novos articulados para o sistema BRT. O pregão eletrônico está marcado para o dia 24 de outubro, às 11h, e a previsão é que os veículos, com capacidade mínima para 180 passageiros, comecem a ser entregues a partir de outubro de 2023, até fevereiro de 2024, distribuídos em cinco lotes.O edital está disponível neste link . Essa é a primeira compra de ônibus pela Prefeitura do Rio seguindo a nova norma ambiental Proconve P-8, programa de controle de poluição do ar por veículos automotores pesados, baseado nas normas Euro 6, que aplica-se também a veículos de passageiros, e que começa a vigorar a partir de 2023.Com o objetivo de acelerar a recuperação do BRT, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) realizou outras duas licitações em abril e maio deste ano para a aquisição de 291 novos veículos para o sistema, sendo 220 articulados e 71 ônibus do tipo padron. Os veículos já comprados nas licitações anteriores serão entregues entre outubro deste ano e março de 2023.No último dia 27, o prefeito Eduardo Paes apresentou o primeiro articulado da nova frota que deve atender ao sistema BRT do Rio. A entrega foi a primeira de um lote de 40 modelos que deve ser incorporado primeiro ao corredor TransOlimpica no início do mês de dezembro. De acordo com Paes, outras duas entregas estão previstas. O investimento nos ônibus vai custar R$ 1,3 bilhão aos cofres públicos.Logo após o lote de dezembro, a cidade deve receber outro, com 110 articulados, que vão circular no corredor TransCarioca. Outros 70 articulados, parte dessa primeira entrega, chegam até meados do ano que vem e devem ser incorporados ao corredor TransOeste, que será o último a passar por melhorias.