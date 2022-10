Júlio César, o "Cachorrão", fugiu de presídio em São Cristóvão e está sendo procurado - Divulgação

Publicado 11/10/2022 07:58 | Atualizado 11/10/2022 08:54

Rio - O Disque Denúncia divulgou nesta terça-feira (11) um cartaz com objetivo de encontrar a localização de Júlio César Corrêa Alcântara, vulgo "Cachorrão", de 45 anos, que fugiu do Presídio Evaristo de Moraes, conhecido como Galpão da Quinta, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda (10) Júlio César possui várias passagens pelo Sistema Penitenciário desde 2000. Em abril de 2021, ganhou liberdade condicional, mas retornou ao presidio, acusado do crime de estupro de vulnerável. Ele é considerado de alta periculosidade.