Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em cada de um dos acusados - Reprodução/TV Globo

Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em cada de um dos acusadosReprodução/TV Globo

Publicado 11/10/2022 09:12 | Atualizado 11/10/2022 09:41

Rio - A Polícia Civil faz uma operação, na manhã desta terça-feira (11), contra um golpe milionário que lesou uma distribuidora de ferro e aço em Xerém, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em cerca de R$ 7,8 milhões.



Batizada de Operação Refund, a ação é realizada por agentes da 62ª DP (Imbariê). De acordo com as investigações, a empresa foi alvo de uma transação fraudulenta em uma compra de maquinário em abril deste ano. A firma fez o pedido e o pagamento, mas nada foi entregue.



As investigações ainda apontam que ao menos um funcionários da empresa participou do golpe. Além dele, outras 14 pessoas também atuaram ativamente no crime.



Os agentes cumprem 35 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Especializada da Capital, nos endereços de integrantes da organização criminosa.



Segundo a Civil, a ação tem como objetivo a produção de novos indícios do crime e identificar e localizar valores, assim como bens móveis e imóveis que tenham sido adquiridos pelos criminosos com o dinheiro roubado.



O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por associação criminosa e estelionato, e a Justiça também determinou o bloqueio de bens móveis e imóveis para garantir o ressarcimento da empresa lesada.

Segundo a corporação, Marlon Alvarenga e Iale Paulo abriram uma empresa com o nome parecido ao de um fornecedor habitual da distribuidora de aço. Além disso, a dupla também criou endereços de e-mail parecidos com os originais. Os dois foram flagrados, por câmeras de segurança, em um cartório durante a abertura da empresa.



Igor Lemos, apontado como funcionário da empresa, forneceu informações internas para a simulação de uma falsa negociação de compra de máquinas. Os criminosos enviaram até mesmo uma nota fiscal para pagamento do valor desviado.



Um quarto integrante da quadrilha, identificado como Paulo Rozo, se encontrou diversas vezes com Marlon e Iale em Xerém em datas anteriores ao crime.



A Polícia Civil ainda identificou que Marlon adquiriu uma mansão em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, pelo valor de R$ 2,3 milhões, e dois veículos que juntos ultrapassam R$ 500 mil com o valor obtido no crime.