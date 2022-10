No Complexo do Chapadão, PMs apreenderam um fuzil - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 11/10/2022 11:47 | Atualizado 11/10/2022 11:50

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta terça-feira (11), operações em diferentes comunidades da Zona Norte do Rio. As equipes atuam contra o crime organizado no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, além de no Morro do São João, no Engenho Novo, e no Morro do Dezoito, em Água Santa.

De acordo com a PM, o 41º BPM (Irajá), com apoio de outros batalhões do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), atuam no Chapadão para desarticular ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e ao roubo de veículos e cargas. Houve confronto e três suspeitos ficaram feridos. Eles foram socorridos para hospital da região e não há informações sobre seus estados de saúde. Na ação, foram apreendidas armas e drogas. Durante patrulhamento na Rua Iguaba Grande, na Pavuna, os militares encontram um fuzil calibre 5.56, com numeração raspada, e sete munições.



Armas e drogas apreendidas por policiais do 41º Batalhão, nesta terça-feira, durante operação no Complexo do Chapadão. Três criminosos se feriram ao entrarem em confronto, sendo socorridos ao hospital da região. pic.twitter.com/J3wtYgWDgH — @pmerj (@PMERJ) October 11, 2022

Fuzil apreendido por equipes do 14º e 40º Batalhão, durante apoio à operação realizada pelo 41º Batalhão, no Complexo do Chapadão, nesta terça-feira. pic.twitter.com/i54I4B1Qmb — @pmerj (@PMERJ) October 11, 2022

No Morro do São João, há operação pelo segundo dia seguido e, no local, atuam PMs do Unidade de Polícia Pacificadora, com apoio do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) do Comando de Polícia Pacificadora (CPP), para prender criminosos que praticam roubos de rua, veículos e cargas, e envolvidos em disputas territoriais. Até o momento, não há informações de prisões ou apreensões na comunidade. Já no Morro do Dezoito, a ação é realizada pelo 3º BPM (Méier), com apoio de unidades do 1º CPA, também com o objetivo de prender bandidos que atuam na região. Não há registro de presos ou de material apreendido no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), o funcionamento das unidades escolares não foi afetado pelas operações que acontecem nesta terça-feira. A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.