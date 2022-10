Contra o lutador foi cumprido um mandado de prisão preventiva - Reprodução

Publicado 11/10/2022 12:33 | Atualizado 11/10/2022 15:53

Rio - Um lutador de Jiu-Jitsu foi preso, na manhã desta terça-feira (11), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, acusado de ter espancado a ex-companheira. Agentes da 13ª DP (Ipanema) localizaram Pedro Henrique Moraes Cardoso em seu apartamento, na Avenida Atlântica, e cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo 5º Juizado de Violência Doméstica pelos crimes de lesão corporal, dano e injúria.

De acordo com as investigações, a vítima prestou queixa contra o lutador em 1º de setembro, quando relatou que ele tinha comportamento agressivo e a perseguia porque não aceitava o fim do relacionamento. Na ocasião, Pedro Henrique, que é faixa preta, arrombou a porta de seu apartamento e a xingou de "vagabunda" e "piranha", desferiu diversos socos em sua cabeça, além de ter dado puxões de cabelo e a encurralado contra a parede. O homem só deixou o local depois que a irmã da vítima chegou.

Segundo o delegado titular da 13º DP, Felipe Santoro, foram constatadas mais de 25 anotações criminosas contra Pedro, sendo a maioria delas por lesão corporal e ameaça.

"A violência doméstica deve ser combatida assim que iniciada qualquer forma de agressão. A Polícia Civil do Rio vem percebendo que as agressões ganham uma escalada e iniciam com agressões sutis até ganharem maiores proporções, inclusive com a morte de vítimas. Assim, é importante que as denúncias sejam feitas o quanto antes para evitarmos desfechos mais trágicos", afirmou.

A ex-companheira afirmou temer por sua vida e pediu medidas protetivas contra o homem. Em sua decisão, a juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, titular do 5º Juizado, justificou que "a gravidade do crime, aliada à real possibilidade de o denunciado, solto, se evadir, bem assim prejudicar ou inviabilizar a instrução criminal, justifica a medida de cautela". Após registro na delegacia, o preso ficará à disposição da Justiça.