Lucas Matias, 19 anos, conhecido como Da Fruta, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogasDivulgação

Publicado 11/10/2022 11:25

Rio- A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (11) o suspeito de ter assassinado o cabo Daniel Belarmino dos Santos , no último dia 5, em um ataque armado nas imediações da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. O criminoso identificado como Lucas Matias, 19 anos, conhecido como Da Fruta, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ele foi localizado em um dos acessos da comunidade do Andaraí, na Zona Norte.A prisão foi realizada por equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) durante uma operação para localizar o suspeito. Com ele foram encontrados dois carregadores de fuzil calibre 7.62, uma munição, dois rádios comunicadores e uma capa de colete balístico. O preso e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Homicídios da Capital.De acordo com a Polícia Militar, o cabo foi baleado quando bandidos fortemente armados atacaram a viatura em que ele estava, durante um patrulhamento. A vítima acabou sendo atingida na cabeça e chegou a ser socorrida para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos