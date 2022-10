Confronto interrompeu celebração no Morro do Serrão - Reprodução/Redes Sociais

Confronto interrompeu celebração no Morro do SerrãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/10/2022 06:40 | Atualizado 13/10/2022 14:31

Rio – Um homem foi morto, no início da noite desta quarta-feira (12), durante um confronto entre criminosos e policiais militares, no Morro do Serrão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A troca de tiros acabou interrompendo uma festa em celebração ao Dia das Crianças, com atrações e distribuição de brinquedos, promovida pelo cantor de funk MC Maneirinho, que acontecia desde o início da tarde na comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, diversas denúncias vindas do bairro do Cubango indicaram a montagem de um evento de música não autorizado na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, no Morro do Serrão. Ao chegarem ao local, equipes do 12º BPM (Nitéroi) foram atacadas por bandidos armados e houve confronto. No tiroteio, um homem, ainda não identificado, acabou sendo baleado e não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, uma pistola foi apreendida na ação. A área foi isolada para a perícia e o policiamento foi intensificado na região. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso. Em suas redes sociais, MC Maneirinho compartilhou um vídeo do momento em que um veículo blindado da corporação chega a uma área da comunidade onde o que parece ser um palco estava montado.

Em outras imagens, é possível ver o cantor conversando com policiais e ouvir o barulho de um tiro ao fundo. No vídeo, o MC argumenta com os militares que é o quinto ano em que realiza a festa no Morro do Serrão para as crianças que, segundo ele, poderiam não ter condições financeiras para irem à uma apresentação em uma casa de shows.

"Acabaram com a festa das crianças aqui no Morro. Festa que faço a 5 anos sem ajuda nenhuma do Estado. A polícia subiu e simplesmente acabou com a festa. Inacreditável mano. Eu não aguento mais isso papo reto. Não dá pra acreditar. As crianças merecem isso não", lamentou o cantor. "Ver as crianças presenciar tiroteio, guerra, com semblante de medo. É inacreditável, mano. Isso parece não ter fim", continuou o artista.

Também nas redes sociais, a cantora Yas, que iria se apresentar no evento, à convite de Maneirinho, acabou ficando no meio do fogo cruzado, quando chegava na favela. No vídeo, ela aparece abaixada dentro de um veículo por aplicativo, enquanto disparos acontecem. Confira abaixo. Segundo a artista, neste momento, os PMs teriam entrado na comunidade atirando.