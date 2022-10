Ocorrência foi encaminhada à 72ª DP (São Gonçalo) - Divulgação

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam um homem, de 22 anos, suspeito de estupro no bairro Chácara Rio-Petrópolis, em Duque de Caxias, na Baixada, após monitoramento do Setor de Inteligência. Contra o autor do crime, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.



Segundo as investigações, o homem simulava, junto com seu pai, que estava incorporado com “santo” para estuprar a vítima, menor de idade. A criança era filha da companheira do pai do criminoso.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da Polícia Civil, a menina relatou para o seu pai que foi estuprada dos 10 aos 15 anos pelo detido e o pai dele, que negaram os abusos.

Ainda de acordo com os agentes, quando ela tentava reagir, os dois a agrediam de forma violenta, com socos e pontapés, e a ameaçavam de morte com uma faca.



Após a ação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Contra o pai do preso, há um mandado de prisão preventiva em aberto e ele é considerado foragido.