12º BPM (Niterói) faz operação na comunidade Nova Brasília, em Niterói - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/10/2022 12:48 | Atualizado 13/10/2022 18:58

Rio - Quatro suspeitos morreram durante uma operação do 12º BPM (Niterói), nesta quinta-feira (13), no Complexo da Engenhoca e no Santo Cristo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam uma ação na comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca, no mesmo município, para prender criminosos e apreender armas. No entanto, na entrada da favela, PMs foram atacados por criminosos armados.



Houve confronto e, ao fim dos disparos, os homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram encontrados feridos no chão. O grupo foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas não resistiram e morreram.

Um quinto suspeito também foi preso posteriormente. Nesta ação foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12, uma pistola, um rádio comunicador e farta quantidade de drogas a serem contabilizadas. As equipes seguem atuando na região.

As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).



PM realizou operações em comunidades do Rio