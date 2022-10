Em Niterói, a PM apreendeu fuzil, pistola, espingarda, rádio transmissor e grande quantidade de drogas - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/10/2022 07:34 | Atualizado 13/10/2022 11:06

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quinta-feira (13), operações em comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio, além de na Região Metropolitana e na Baixada Fluminense. Equipes atuam nas favelas do Aço, Antares, Rola e Três Pontes, em Santa Cruz; no Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina; além de na Vila Aliança, em Bangu; e no Complexo de Senador Camará. As ações ocorrem ainda nos Complexos do Salgueiro, em São Gonçalo, do Santo Cristo e da Engenhoca, em Niterói. Os agentes estão também no Parque Floresta, em Belford Roxo.

De acordo com a PM, o 16º BPM (Olaria) atua contra o organizado no Quitungo e Guaporé, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 22º BPM (Bonsucesso). Nas redes sociais, moradores relataram trocas de tiros desde o fim da madrugada. Não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões no local.

Nas comunidades de Santa Cruz, a operação é realizada para combater a mílicia que atua na região. Até o momento, militares do 27º BPM (Santa Cruz), com apoio do 31º BPM (Recreio) e do 40º BPM (Campo Grande), não realizaram prisões ou apreensões. Já na Vila Aliança e no Complexo de Senador Camará, a ação é feita pelo 14º BPM (Bangu), junto com o 41º BPM (Irajá) e o 18º BPM (Jacarepaguá). Ainda não ocorreram prisões ou apreensão de material ilícito.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as Clínicas da Família (CF) Aloysio Augusto Novis e Nilda Campos de Lima, em Brás de Pina, e Samuel Penha Vale, em Santa Cruz, mantêm o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas, como as visitas domiciliares. Já os Centros Municipais de Saúde Silvio Barbosa e Eithel Pinheiro de Oliveira Lima, além das CFs Sandra Regina Sampaio e Maria José de Sousa Barbosa, na região de Senador Camará, interromperam o funcionamento.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que cinco unidades escolares nas imediações do Quitungo e Guaporé e outras 15 na região da Vila Aliança e Senador Camará prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários. Segundo a pasta, sempre que há uma situação de risco o protocolo de acesso mais seguro é acionado.

Na Baixada Fluminense, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) contam com o apoio de policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) e do 20º BPM (Mesquita), na ação no Parque Floresta. Até o momento, dois criminosos foram presos, um deles ferido. Com a dupla, foram apreendidos duas pistolas, uma granada e um rádio transmissor.



Na Região Metropolitana, o 7º BPM (São Gonçalo) atua no Complexo do Salgueiro, onde não há relatos de presos ou apreensões, até o momento. Já nos Complexos da Engenhoca e do Santo Cristo, a operação é realizada pelo 12º BPM (Niterói). Na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, quatro traficantes foram baleados e um outro foi preso. Um fuzil, uma pistola, uma espingarda, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas foram apreendidos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, as escolas municipais do Complexo do Salgueiro estão funcionando e, por segurança, os alunos ficarão abrigados nas unidades até que seja seguro sair. A pasta informou ainda que as direções estão avaliando a possibilidade de fechá-las ainda no turno da manhã e não haver aula no período da tarde. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que as unidades da rede estão funcionando normalmente.



A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.