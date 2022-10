Caso gerou revolta nas pessoas que passavam pelo local - Reprodução/TV Globo

Caso gerou revolta nas pessoas que passavam pelo localReprodução/TV Globo

Publicado 13/10/2022 12:36

Rio - O taxista Luiz Carlos, de 63 anos, foi preso em flagrante em Petrópolis, na Região Serrana, nesta terça-feira (11) por injúria racial. A vítima, Marcos Thiago Silva de Souza, 32 anos, diz que o homem o chamou de "mendigo" e "macaco" durante um desentendimento por conta de uma vaga de estacionamento.



Segundo depoimento de Marcos Thiago, ele estava indo até um banco no centro histórico da cidade, quando estacionou o carro em uma vaga na rua e foi impedido de permanecer na mesma por Luiz Carlos, alegando que o local seria um ponto de táxi e era para uso exclusivo de taxistas. Os dois começaram a discutir e foi neste momento que Luiz teria xingado Marcos.

A discussão causou muito tumulto no local e dezenas de pessoas se reuniram em torno do conflito, indignadas com a situação. Luiz Carlos alegou ter sofrido agressões de Marcos Thiago, apresentando ferimentos no braço e na boca. Ele foi encaminhado para a UPA de Cascatinha.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram parados por uma testemunha do fato que informou sobre o crime na calçada ao lado de onde estavam. Essa mesma pessoa teria ofendido os policiais enquanto cobrava uma atitude em relação ao ocorrido e acabou sendo levada para a delegacia por desacato à autoridade, mas foi liberado posteriormente.



O caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis).