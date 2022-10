Na ação, a equipe policial apreendeu dois celulares e um colar - Divulgação

Na ação, a equipe policial apreendeu dois celulares e um colarDivulgação

Publicado 13/10/2022 10:25

Rio - A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu três adolescentes, na noite desta quarta-feira, suspeitos de roubar um ônibus no Santo Cristo, Região Central do Rio. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

A equipe foi acionada por uma das vítimas, que afirmou ter tido seu celular e um colar roubado no interior de um ônibus da linha 474 (Jacaré x Copacabana) que passava pela Avenida Francisco Bicalho, na altura da Rodoviária Novo Rio. Em seguida, os agentes abordaram o veículo e encontraram o grupo de criminosos.



Na ação, foram apreendidos dois celulares e um cordão. A ocorrência foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão).