Escola Estadual de Dança Maria Olenewa é a mais antiga escola de dança do país - Reprodução

Publicado 13/10/2022 10:10

Rio - Uma das instituições mais importantes do Brasil, a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO), estará com inscrições abertas no dia 17 de outubro para o processo seletivo de 2023. Fundada em 1927, a instituição é vinculada ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro e é a mais antiga escola de dança do país. A Escola oferece conteúdo prático e teórico no período de nove anos, até a formatura do aluno.

O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, e podem se candidatar meninas e meninos de 8 a 21 anos. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 50 e ser aprovado no processo seletivo. Os selecionados precisarão passar pelo teste de aptidão que acontecerá em fevereiro do ano que vem. Após a segunda etapa, serão anunciados os novos alunos da Escola.



“A Escola Estadual de Dança Maria Olenewa tem uma importância fundamental na formação de jovens talentos, tanto artística, quanto técnica, preservando o legado deixado por Maria Olenewa de criar um celeiro de bailarinos, em especial, para atender ao Corpo de Baile do Theatro Municipal”, conta o Diretor da EEDMO e Regente do Ballet do Theatro Municipal (BTM), Hélio Bejani.



Os interessados devem apresentar, no momento da inscrição, certidão de nascimento (cópia), atestado médico (original), atestado de escolaridade (original), comprovante de residência (cópia) e duas fotos 3×4. Para quem mora no Rio de Janeiro, é necessário realizar a entrega, presencialmente, na Avenida Almirante Barroso, nº 14 – 3º andar (Prédio Anexo do Theatro Municipal), em horário comercial, de segunda a sexta, das 10h às 17h. Quem for de fora, poderá enviar a documentação através do correio.