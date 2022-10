Museu Histórico Nacional. - imagens de divulgação

Museu Histórico Nacional.imagens de divulgação

Publicado 15/10/2022 18:13

Rio- Para comemorar seus cem anos de existência, o Museu Histórico Nacional está com entrada gratuita neste mês de outubro. O público pode acompanhar exposições permanentes e a mostra “Rio 1922”, que registra aspectos e comportamentos da cidade do Rio de Janeiro no ano de fundação do Museu, com fotos, pinturas, revistas de época, acessórios pessoais, louças e figurinos.

Outra atração é a exibição de fotos de Caio Clímaco, que traça uma retrospectiva dos duzentos anos de independência do Brasil, que, através de imagens de monumentos históricos, traz o questionamento do que realmente é celebrado nestes dois séculos.

Quem for ao museu terá a oportunidade de fazer uma viagem pela história do Brasil através de imagens que marcam a chegada da corte portuguesa ao país em 1808 e ver quadros famosos destacando as figuras de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina, além do trono de Dom Pedro II. O acervo exposto traz ainda obras que retratam todo o desenvolvimento da nação ao longo dos séculos XIX e XX, como imagens das ruas do Rio de Janeiro antigo, as lutas populares pela democracia e os interiores dos séculos passados. Quanto aos dias atuais, são retratadas formas de arte contemporânea como o grafite e cultura popular, não faltando até mesmo um violão que pertenceu ao cantor e compositor Cazuza.

Seminário

Entre os dias 12 e 14 deste mês foi realizado também um seminário ligado às comemorações dos cem anos da instituição intitulado “Independências num museu centenário: outros 200, outras histórias'', que teve por objetivo fazer uma reflexão sobre o lugar do museu na construção da memória nacional, articulando o centenário do museu, seu diálogo com a sociedade e os duzentos anos de independência do Brasil.

O Museu

Localizado no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, na praça Marechal ncora, o Museu Histórico Nacional foi criado pelo presidente Epitácio Pessoa em outubro de 1922 como parte das comemorações do centenário da independência. Conta com um acervo de mais de 300 mil itens, incluindo temas ligados à arquivologia, bibliografia e museologia, divididos nas categorias de manuscritos, iconografia, mobiliário, armas, esculturas e indumentárias espalhados pelos 14.540 m² de área útil do museu.