Cadela é abandonada dentro de mala no bairro Fonseca, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/10/2022 17:51 | Atualizado 15/10/2022 17:56

Rio- A cadela abandonada amordaçada dentro de uma mala em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na última terça-feira (11), foi transferida para uma clínica especializada em maus tratos no Centro do Rio nesta sexta-feira (14) e deverá passar por novos exames nesta segunda-feira (17). Apesar de estar debilitada e ainda não conseguir andar, a cadela nomeada como Zaira está se recuperando.Zaira ficou internada três dias em uma clínica veterinária em Niterói. Nas redes sociais, Danielle Paiva, que ajudou no resgate, criou um instagram para que as pessoas possam colaborar com os custos do tratamento após os maus tratos. Durante a manhã desta sexta (17), ela atualizou os internautas sobre o estado de saúde da cadela.“Zaira passou a noite bem, está bebendo e comendo com bastante apetite. Urinando em boa quantidade e defecou fezes normais. É muito fofa e super carinhosa! Permanece no soro e recebendo todas as medicações necessárias, será preciso que ela realize raio x de tórax e consulta com a cardiologista”, disse.O raio x e a nova consulta serão realizadas na próxima segunda (17). “Semana que vem ela estando liberada pelo raio x e cardiologista vamos conseguir castrar”, complementou Danielle.