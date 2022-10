Motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo com uma árvore - Divulgação/PRF

Publicado 15/10/2022 15:07 | Atualizado 15/10/2022 15:08

Rio - Um acidente provocou a morte de avó e neta, de 83 e 30 anos, e deixou outros quatro integrantes da mesma família feridos, na noite desta sexta-feira (14), na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que as vítimas estavam, do modelo Voyage, colidiu com uma árvore na altura do km 294, na pista sentido São Paulo, depois que a motorista perdeu o controle da direção.

De acordo com a CCR RioSp, que administra a via, após bater na árvore, o carro ainda se chocou com a mureta de concreto que separa as pistas da rodovia. Equipes da concessionária foram acionadas à 0h04 deste sábado (15) para o local do acidente, onde encontraram as vítimas. Ao 'RJ1' da TV Globo, a PRF informou que a idosa morreu na hora, com o impacto da batida, e que seu corpo ficou preso nas ferragens. Já a neta chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância.

Além delas, também foram socorridas três crianças, de 2, 4 e 6 anos, em estado grave, e a motorista, 59, que é filha da idosa, com ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende. Procurada, a unidade de saúde disse que não pode divulgar informações sobre os pacientes. Ainda de acordo com as informações passadas ao 'RJ1', a família seguia de Niterói, na Região Metropolitana, para um casamento em São Paulo. O noivo, que é neto e prima das mulheres que morreram, seguia em um outro carro.