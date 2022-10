Banda da Guarda Municipal - Divulgação

Banda da Guarda MunicipalDivulgação

Publicado 15/10/2022 14:40

Rio-A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) promoveu nesta sexta-feira (14) um evento especial em comemoração ao Dia Nacional das Guardas Municipais. A programação aconteceu à tardinha no Boulevard do Theatro Municipal do Rio, na Av. Treze de Maio, no Centro do Rio, e contou com apresentação da banda de música da corporação, a presença das mascotes da Ronda Escolar e um ‘showdog’ do Grupamento de Operações com Cães, com demonstrações de adestramento. O objetivo do evento foi gerar maior aproximação e familiaridade com a GM.



Antes mesmo que a banda de música começasse a tocar, o público começou a se formar, com a participação de pessoas do Rio e de outros estados que faziam uma visita guiada ao Theatro Municipal. Quando a banda iniciou a apresentação, pessoas que estavam na rua somaram-se à plateia. Quando o evento se encerrou, muita gente pediu para tirar fotos com os cães.



Além da apresentação desta sexta, a GM-Rio realizou no dia 06 de outubro a palestra “Estêvão de Almeida Chaves: o primeiro herói da Pioneira”, ministrada pelo guarda municipal e historiador Henrique Frescurato para comandantes de unidades operacionais e demais gestores da instituição. Na palestra, Frescurato dissertou sobre os 191 anos da GM-RIO. Foi possível conhecer formações históricas da instituição, desde o período do Império até os dias atuais, passando pela recriação da instituição em 1993. Junto com a palestra foi feita uma homenagem ao guarda municipal Estêvão de Almeida Chaves, que integrou a primeira formação da guarda e foi morto em combate na Batalha da Ilha das Cobras, no dia 7 de outubro de 1832.