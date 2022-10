Dupla foi flagrada e detida por moradores até a chegada da polícia - Reprodução

Publicado 15/10/2022 11:12

Rio - Uma dupla de colombiandos foi presa, nesta sexta-feira (14), suspeita de tentar invadir uma vila residencial, na Rua Pacheco Leão, no bairro do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Os homens foram flagrados por um morador da vila, no momento em que ele chegava em casa, e foram detidos pelos residentes, que acionaram o 23º BPM (Leblon) e o Programa Segurança Presente Lagoa.

Ao chegaram ao endereço da ocorrência, os policiais militares precisaram conter um tumulto que se formou no local. Na abordagem aos colombianos, foram encontrados em uma mochila que estava com eles, alicate de corte, chave grifo, chave de fenda e de estria, além de dois celulares e um passaporte. O caso foi encaminhado para a 15º DP (Gávea).