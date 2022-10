Sebastião Oliveira Dantas foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 15/10/2022 18:03 | Atualizado 15/10/2022 20:57

Rio - Um idoso, identificado como Sebastião Oliveira Dantas, de 68 anos, está internado em estado grave, após ser baleado no tórax, por volta das 12h deste sábado (15), no bairro do Rocha, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Informações preliminares dão conta que o homem foi vítima de uma tentativa de assalto.



Ele foi socorrido por moradores e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubande, bairro vizinho ao ocorrido. O idoso passou por uma cirurgia e se encontra no CTI da unidade.

Testemunhas compartilharam em um grupo do município que Sebastião estava ferido dentro do próprio carro. Ainda não há informações da motivação do crime.

Procurada, a Polícia Militar ainda não respondeu se foi acionada para esta ocorrência.