Agentes da 20ªDP (Vila Isabel) realizaram a prisãoReprodução

Publicado 15/10/2022 20:01

Rio- A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (14), um homem acusado de tráfico de drogas. Ele adquiria drogas sintéticas na Comunidade do Chapadão, em Costa Barros, e as fornecia para vários outros traficantes, no Centro e em bairros da Zona Norte e da Zona Sul do Rio.

As investigações apontavam para uma encomenda de comprimidos de ecstasy, em Vista Alegre. Em diligência ao local, os agentes da 20ª DP (Vila Isabel) abordaram o veículo conduzido pelo autor e, durante as buscas encontraram cerca de 2,7 mil comprimidos de drogas sintéticas, além de 80 gramas de cocaína.

As drogas estavam distribuídas em vários sacos plásticos, contendo, em cada um, 50 ou 100 comprimidos. O criminoso confessou que as drogas seriam vendidas.