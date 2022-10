Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do Fubá - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/10/2022 18:20 | Atualizado 15/10/2022 18:37

Rio- Um intenso tiroteio no Morro do Fubá, entre Cascadura e Campinho, na Zona Norte do Rio, assustou moradores na tarde deste sábado (15). A comunidade tem sido refém frequentemente da disputa de território entre milicianos e traficantes da facção Comando Vermelho (CV).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) iniciaram uma operação na localidade para combater uma guerra entre os criminosos.



Nas redes sociais, internautas relataram o tiroteio que teria iniciado por volta das 16h30. Em um áudio repassado por uma moradora ao DIA, foi possível ouvir sequências de tiros que duraram mais de 30 segundos.

Já outra moradora reclamou do tiroteio frequente na região. "Começou, por mais um final de semana seguido, o inferno do tiroteio no morro do Fubá", comentou.