Publicado 15/10/2022 17:25 | Atualizado 15/10/2022 17:56

Segundo a delegada Patrícia de Alemany, titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), responsável pelas investigações, três turistas já foram ouvidos e câmeras de segurança próximo ao local do ocorrido estão sendo analisadas. "Queremos saber onde foi exatamente o local do fato e apurar a autoria". Ainda de acordo com Patrícia, com base nos depoimentos realizados, é possível saber que os italianos foram atacados com tiros de fuzil no começo da comunidade.

Nos três depoimentos, as vítimas afirmaram que estavam seguindo o GPS no momento que erraram o caminho até o Complexo da Maré. Por desconhecerem a região, confiaram nas orientações do aplicativo de trânsito. O veículo que o grupo estava, modelo Tiggo, foi alvejado com pelo menos dois disparos. Um deles passou pelo porta-malas e atingiu os turistas no interior do carro.

Relembre o caso

Na madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 4h30, cinco pessoas, incluindo Nicolo e Riccardo, saiam de uma festa na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, a bordo de um carro que parou para abastecer em um posto de gasolina na Linha Amarela.

Assim que deixaram o posto, o GPS orientou o grupo para dentro de uma das comunidades do Complexo da Maré, onde o carro foi alvejado por tiros. O grupo conseguiu sair da comunidade logo após os disparos e foram direto para o hospital. Em depoimento, os turistas afirmaram que estavam hospedados em São Paulo e vieram a passeio para o Rio.

A embaixada da Itália no Brasil informou por meio de nota que enviou um representante para ajudar as vítimas no contato com familiares e com as autoridades locais.