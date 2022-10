O rapaz tentou correr mas acabou sendo atacado pelo animal - Reprodução

Publicado 15/10/2022 16:48

Rio- Um cão da raça Pitbull atacou um técnico de uma empresa de telefonia na Rua Rafael Sanzio, no bairro Parque Paulista, em Duque de Caxias, na Baixada, na última quinta-feira (12). Apesar do susto, a vítima não teve graves ferimentos.

O momento foi flagrado por uma câmera de segurança da região e as imagens foram obtidas pelo G1 neste sábado (15). Na gravação, é possível ver o momento em que o técnico se preparava para subir em uma escada próximo de um poste quando foi surpreendido pelo animal. O homem chegou a tentar correr, mas caiu em seguida, sendo mordido nas pernas pelo Pitbull.

Durante o ataque, um colega de trabalho da vítima se aproximou e jogou uma escada em cima do animal para assustá-lo. Logo após o cão largar a perna do técnico, os dois correram e entraram em um comércio da região.

Ainda não há informações sobre a tutela do animal. No entanto, no vídeo divulgado, um homem aparece pedindo o número de celular do técnico machucado para realizar a compra de remédios, caso necessário, e fala que “não foi na maldade”, o que dá a entender que ele seria o responsável pelo animal. Já o técnico que ajudou o rapaz relatou que o colega passa bem.