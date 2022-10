Agentes da Polícia Militar apreenderam uma arma durante a ação - Divulgação

Publicado 15/10/2022 12:04 | Atualizado 15/10/2022 12:05

Rio - Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram atacados a tiros no Morro do Jordão, no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (15). Os PMs não foram atingidos e apreenderam um fuzil na ação.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia de uma possível atividade criminosa que estaria ocorrendo na região. Ao chegar no local, a equipe foi atingida por disparos de arma de fogo vindos de um grupo. Os policiais reagiram ao ataque.

Após o confronto, os agentes localizaram e apreenderam o fuzil. Segundo a Polícia Militar, não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).