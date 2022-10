Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Divulgação

15/10/2022





Também integram o edital os cursos da extinta Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), incorporada à Uerj em 2022. O campus em Campo Grande traz cursos inéditos à Universidade, como as graduações em Farmácia, Tecnologia Naval, Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica.



Também integram o edital os cursos da extinta Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), incorporada à Uerj em 2022. O campus em Campo Grande traz cursos inéditos à Universidade, como as graduações em Farmácia, Tecnologia Naval, Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica.

A edição do Vestibular Estadual 2023 da Uerj continua com o formato de Exame Único, que conta com 60 questões objetivas e uma prova de redação.



Para a prova de língua portuguesa e literatura deve ser lido o romance “Niketche”, de Paulina Chiziane. Já para a prova de redação, a indicação de leitura é o romance “Não me abandone jamais”, de Kazuo Ishiguro.



Neste ano, o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual retorna ao formato presencial e acontecerá sempre às 15h, no auditório 11 do campus Maracanã. Com transmissão da TV Uerj, as palestras ficarão disponíveis no YouTube para que os candidatos possam acessá-las a qualquer momento. A participação é gratuita e as inscrições online serão abertas nos dias próximos a cada evento: 19 de outubro, 17 e 22 de novembro.



Cotas

De acordo com a Lei Estadual 8.121/2018, 45% das vagas são destinadas aos candidatos comprovadamente carentes, distribuídos pelos seguintes grupos: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes vindos de ensino médio da rede pública de ensino e 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. Para concorrer às vagas reservadas é preciso ter renda per capita (por pessoa da família) mensal de, no máximo, R$1.818,00.



Dúvidas sobre as cotas devem ser encaminhadas para o e-mail cotas@dsea.uerj.br. Há ainda atendimento telefônico de segunda à sexta, das 9h às 17h: (21) 2334 0004, (21) 2334 0010, (21) 2334 0020, (21) 2334 1106 e (21) 2334 1107.



Cabo Frio

Por razões administrativas, não foi possível inserir os cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais do campus Cabo Frio no Edital do Vestibular 2023. O Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea) da Uerj está preparando um processo seletivo isolado, para entrada no segundo semestre do ano.