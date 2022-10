Tempo permanece estável no fim de semana na cidade do Rio - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/10/2022 13:05

Rio - Apesar da temperatura estável, com máxima de 30°C, o céu predomina parcialmente nublado no Rio de Janeiro neste fim de semana. Neste sábado (15), o transporte de umidade do oceano influenciará o tempo na cidade, entretanto não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados, até 51,9 km/h, sendo mais intensos no período da tarde.



Já no domingo (16) e na segunda-feira (17), ventos em médios e altos níveis irão influenciar o clima na cidade, que permanecerá com o céu em parte nublado. Uma chuva fraca, menor que 5 mm, poderá vir ao anoitecer de domingo. Na segunda, não há previsão de chuva.

O tempo volta a ficar instável na terça-feira (18), com estimativa de pancadas de chuva, de 10 mm, isoladas a partir do fim da tarde, podendo vir com rajadas de ventos moderados a fortes.



No meio da semana, na quarta-feira (19), a previsão é de céu nublado ao longo do dia e chuva fraca a moderada a qualquer momento.