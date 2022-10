Turista francês é socorrido por bombeiros no costão do Pão de Açúcar - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/10/2022 10:37 | Atualizado 15/10/2022 10:37

Rio - O francês Neuville Quentin Luis, de 28 anos, recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, após ter recebido atendimento médico na unidade, ao ser resgatado do costão do Pão de Açúcar, no bairro da Urca, Zona Sul do Rio. O turista sofreu uma queda durante o percurso da trilha e precisou ser retirado do local de helicóptero, na tarde desta sexta-feira (14). A alta médica ocorreu ainda ontem e a informação foi confirmada neste sábado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate de Neuville e em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento do trabalho dos militares. Confira abaixo. Especialistas indicam o acompanhamento de um profissional para realizar a subida do costão do Pão de Açúcar, por conta de trechos com risco de queda. Há ainda outros pontos em que é necessário o uso de equipamento de escalada.