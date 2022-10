Luciano de Mello Figueiredo foi morto a tiros em Duque de Caxias - Reprodução

Luciano de Mello Figueiredo foi morto a tiros em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 15/10/2022 12:07

Rio - A Polícia Civil investiga a morte a tiros de um homem, nesta sexta-feira (14), no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Luciano de Mello Figueiredo, de 29 anos, almoçava em uma pensão, no bairro Pilar, quando criminosos armados saíram de um veículo e dispararam contra ele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias), foram acionados para verificar a ocorrência no local, onde encontraram Luciano baleado e já sem vida. Não houve presos na ação e Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para perícia. A especializada realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime. Não há informações sobre o sepultamento do homem.