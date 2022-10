Cláudio Castro participa da abertura da Oktoberfest Rio - Divulgação

Cláudio Castro participa da abertura da Oktoberfest RioDivulgação

Publicado 15/10/2022 13:47 | Atualizado 15/10/2022 13:52

Rio - O governador Cláudio Castro participou, na noite desta sexta-feira (14), da abertura do Oktoberfest Rio, na Marina da Glória. Junto com o cônsul-geral da Alemanha, Dirk Augustin, e do cônsul-adjunto, Joachim Schemel, Castro abriu o primeiro barril de chope do evento, que tem a expectativa de reunir pelo menos 10 mil pessoas por dia até amanhã, e na próxima semana, também de sexta-feira a domingo. O festival não pode ser realizado nos últimos dois anos por conta da pandemia.



"Apesar das dificuldades, nós sempre acreditamos no evento. É uma alegria poder celebrar a volta da Oktoberfest neste local tão bonito, que é a Marina da Glória. Que seja um grande evento. Mais uma vez, dias de glória para o Rio de Janeiro. Parabéns a todos e vamos festejar", discursou Cláudio Castro, acompanhado da primeira-dama Analine Castro.



Dirk Augustin agradeceu a presença do governador, que voltou a apostar no retorno de grandes eventos, como Stock Car, após 10 anos fora do Rio, e Copa Davis, depois de 20 anos, além da ExpoRio Turismo. A terceira edição da festa, que apresenta o melhor das culturas germânica e carioca, ganhou um reforço dos próprios alemães para promover uma verdadeira e tradicional experiência da Oktoberfest original.