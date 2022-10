Intervalo médio entre Gramacho e Saracuruna é de 24 minutos - Divulgação

Publicado 17/10/2022 06:43 | Atualizado 17/10/2022 11:41

Rio - Passageiros que dependem dos trens enfrentaram problemas na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com a SuperVia, concessionária que adminstra o serviço, por conta de uma ocorrência no sistema de sinalização do ramal Saracuruna, os usuários precisaram fazer troca de composição na estação Campos Elíseos para seguirem com a viagem. A situação foi normalizada por volta das 10h30.

Durante a manhã, o intervalo médio entre Gramacho e Saracuruna ficou em 24 minutos, e no trecho da Central do Brasil até Gramacho, de 20 minutos. Segundo a concessionária, técnicos trabalharam para normalizar a operação e os passageiros foram informados sobre a situação por meio do sistema de áudio dos trens e das estações.

Também na manhã de hoje, o ramal Deodoro - Santa Cruz, entre Santa Cruz e Central, tem intervalo médio de 15 minutos. Das 8h às 17h, haverá serviço de manutenção nas proximidades da estação Santa Cruz, e das 10h às 14h, manutenção da via férrea entre Campo Grande e Benjamim do Monte. Já no ramal Japeri, o intervalo médio entre Japeri e a Central do Brasil é de 10 minutos. No Belford Roxo, o tempo médio de espera é de 25 minutos.