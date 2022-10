Rio de Janeiro

'O câncer de mama não veio para me matar, mas sim modificar minha vida', diz corredora

Com mais de 66 mil novos casos da doença para cada ano do triênio 2020-2022, especialistas afirmam que ela pode ser controlada, com chance de cura total. Neste mês, as campanhas do Outubro Rosa vão promover ações para conscientizar e alertar a população

Publicado há 3 horas