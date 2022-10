Sebastião Oliveira Dantas permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 17/10/2022 12:27

Rio - O idoso baleado em uma tentativa de assalto em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio, permanece com quadro clínico grave nesta segunda-feira (17), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Sebastião Oliveira Dantas, de 68 anos, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, desde o último sábado (15), quando foi atingido por, pelo menos, um tiro no tórax.

A vítima, que, segundo relatos nas redes sociais, seria vendedor de vassouras, teria sofrido uma tentativa de assalto quando passava pela Estrada da Carioca, no bairro do Galo Branco. Sebastião foi encontrado ferido por moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h. O idoso foi levado para o hospital, onde passou por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) não atuavam em ocorrência ou operação no local, no momento em que o idoso foi baleado. Os PMs do batalhão foram acionados para verificar a entrada de uma pessoa ferida após ser baleada no HEAT e confirmaram o caso na unidade. Segundo a Polícia Civil, o crime é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo), que realiza diligências para apurar a autoria e a dinâmica do crime.