Sebastião Oliveira Dantas foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Foto: Arquivo

Publicado 16/10/2022 12:24

Rio - O idoso baleado durante uma suposta tentativa de assalto , na tarde deste sábado (15), no bairro do Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Sebastião Oliveira Dantas, de 68 anos, foi atingido no tórax e, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), permanece em estado grave, neste domingo (15).