Milton Cabral recebeu a mais alta comenda concedida pelo Poder Legislativo do estado, a Medalha Epitácio Pessoa. - Divulgação

Publicado 16/10/2022 09:47 | Atualizado 16/10/2022 09:49

Rio - O ex-governador da Paraíba, Milton Cabral, morreu, neste sábado (15), aos 101 anos por causas naturais em sua casa, no Rio de Janeiro. O velório de Milton será realizado neste domingo (16), ainda sem horário e local definidos. Ele deixa esposa e três filhas.

Milton foi deputado federal pela Paraíba, eleito em 1962, e senador, eleito em 1970. Entre 1986 e 1987, ele governou o estado por nove meses, quando foi eleito pela Assembleia Legislativa após renúncia de Wilson Braga.

Em outubro de 2015, Milton Cabral recebeu a mais alta comenda concedida pelo Poder Legislativo do estado, a Medalha Epitácio Pessoa. À época, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, falou sobre a homenagem ao ex-governador. “A Medalha Epitácio Pessoa é destinada a pessoas que se destacam no cenário paraibano, que prestam serviço à Paraíba e ao seu povo. O ex-governador Milton Cabral é um político que deixou muitas marcas boas no Estado, tem uma tradição política muito forte e hoje a Paraíba faz justiça a esse grande paraibano”, afirmou.

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, em nome de todos os parlamentares da Casa de Epitácio Pessoa, lamentaram a morte do ex-governador e relembraram a história de Milton.