Exposição OSGEMEOS: Nossos Segredos, no CCBB RJGianne Carvalho/ Divulgação

As artes gigantes na famosa rotunda do CCBB RJ aparecem como um convite de boas-vindas para a nova exposição no prédio histórico no Centro do Rio. Mas não é apenas no colorido do andar térreo que o visitante é convidado a mergulhar no universo dos gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo. Revisitando a todo instante o passado, os renomados artistas traçam uma linha do tempo da trajetória da dupla através de miudezas, como os cadernos de caligrafia e os primeiros desenhos na infância. São quase mil itens de um mundo lúdico revelado na mostra 'OSGEMEOS: Nossos segredos', que estreou na quarta-feira, Dia das Crianças, e se estende até 23 janeiro de 2023.



O nome da exposição está intimamente ligado ao propósito da dupla, nascida em 1974: revelar por quais caminhos eles percorreram até a projeção mundial. A mostra começa com a volta à infância dos gêmeos criados no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo. Os desenhos do irmão mais velho, Arnaldo, e a arte da mãe, Margarida, que faz bordados, também estão presentes. Assim como a música, que sempre permeou a trajetória dos artistas, crescidos na ebulição da cena hip-hop.



Imersão é a proposta constante da dupla durante a exposição. Numa visita guiada aos jornalistas, na última terça-feira, Gustavo e Otavio contavam, orgulhosos, de cada capítulo de sua história. A trajetória dos murais que ganharam o mundo — foram 25 países até agora — é composta também pelos cadernos que eles mesmo confeccionavam e que exibem ao lado de obras que o tornaram consagrados, com os típicos personagens amarelos.



No discurso de boas-vindas, Gustavo falou exatamente de como a dupla valoriza cada etapa da vida: "A gente está aqui para abrir o nosso livro para vocês, para abrir o nosso peito, a nossa alma, o nosso coração. É uma exposição que dialoga muito, conta uma história, uma trajetória da nossa vida, de agora, de 30 anos atrás, de antes de nascer e para onde nós vamos".



De onde vieram, eles sabem bem e fazem questão de contar. "Quando a gente morava com a mãe e o pai, tinha um quartinho e a gente transformou aquilo no nosso ateliê, tudo acontecia ali. Lá aconteceram as primeiras experiências de como colocar o nosso trabalho em objetos, esculturas, pinturas", conta Gustavo.



Ele também fez uma proposta que vale para todos os visitantes que foram ao CCBB RJ: "Essa exposição trabalha muito o imaginário. Então, eu gostaria de pedir a todos que deixem tudo que tiver do exterior fora e se conectem com o interior de vocês, que se conectem com o imaginário. Porque, às vezes, a gente esquece o imaginário". Ao seu lado, Otávio completou, de forma bem-humorada: "É isso". Afinal, eles costumam dizer que um fala o que o outro pensa.

Separados de turma, mas com o mesmo desenho

A jornada dos gêmeos Gustavo e Otávio carrega muitas curiosidades. Em 1982, por exemplo, a escola tentou, em vão, separar a dupla.



"Pelo fato de a gente sempre desenhar, desde os três anos, a gente vivia na classe desenhando. Sempre juntos, desenhando no mesmo papel. Naquela época, os professores resolveram nos separar de classe para ver se a gente prestava um pouquinho mais de atenção na aula. Teve um concurso de desenho na escola e a gente fez o mesmo desenho em classes separadas", conta Otávio.



A mostra que chega ao Rio é inspirada na exposição apresentada na Pinacoteca de São Paulo e no MON de Curitiba (PR), entre 2020 e 2022. Depois, a exposição seguirá para o CCBB Belo Horizonte, com inauguração programada para 14 de fevereiro de 2023.

Serviço

OSGEMEOS: Nossos segredos



Até 23/1/2023



CCBB-RJ: Rua Primeiro de Março 66, Centro

Segundas: das 9h às 21h

Terças: fechado

Quartas a sábados: das 9h às 21h

Domingos: das 9h às 20h

Ingressos: retirados gratuitamente na bilheteria do CCBB RJ ou em bb.com.br/cultura