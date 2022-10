Turistas italianos são atacados a tiros, após entrarem no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, por engano - Reprodução

Turistas italianos são atacados a tiros, após entrarem no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, por enganoReprodução

Publicado 16/10/2022 08:56

A Delegacia Especial de Apoio ao Turista (DEAT), que investiga o caso, espera ouvir os dois italianos na próxima segunda-feira (17). As oitivas deles aconteceriam ainda neste sábado, mas a equipe médica do hospital não os liberou. Outros três turistas que estavam com Riccardo e Nicolo no momento do ataque já prestaram depoimento na especializada e relataram que acabaram entrando na Maré, após seguirem orientações do GPS.

Os turistas voltavam de uma festa na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, e pararam para abastecer em um posto de combustíveis na Linha Amarela. Ao deixarem o estabelecimento, acabaram seguindo para a comunidade. O automóvel em que o grupo estava, do modelo Tiggo, foi alvejado com ao menos dois disparos de fuzil, no início da favela. Um dos tiros passou pelo porta-malas e atingiu os dois jovens no interior do carro.

Além dos depoimentos, a especializada analisa câmeras de segurança da região onde o caso aconteceu, para esclarecer a autoria do crime. A embaixada da Itália no Brasil informou, por meio de nota, que enviou um representante para ajudar as vítimas no contato com familiares e com as autoridades locais.