Ação realizada nesta quinta-feira (20) apreendeu diverso material de telecomunicação para distribuição de internet - Divulgação

Publicado 20/10/2022 14:34 | Atualizado 20/10/2022 15:17

Rio – A Polícia Civil estourou, na manhã desta quinta-feira (20), uma central de provedor de internet clandestina na região de Cascadura, na Zona Norte. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e o responsável pela central foi preso em flagrante.

De acordo com as investigações, a central de distribuição de sinal de internet não tem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para funcionar e estaria vinculada diretamente ao tráfico de drogas da região, que vendia o sinal para os moradores. Ainda no local, fiscais da concessionária Light constataram furto de energia.

Na ação, os policiais apreenderam diversos materiais de telecomunicação para a distribuição de sinal de internet.