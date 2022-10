Emílio Santiago morreu em 2013, vítima de um AVC - Divulgação

Publicado 20/10/2022 14:29 | Atualizado 20/10/2022 14:46

Rio - A exumação do corpo de Emílio Santiago, prevista para esta quinta-feira (20) para a realização de um exame de DNA para comprovar uma possível paternidade do cantor, foi remarcada por falha na perícia. No entanto, a coleta de sangue do baiano Aleksander Nunes, de 43 anos, será feita ainda nesta tarde, no laboratório Peritos Lab, no Centro.

O corpo do cantor seria exumado no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. De acordo com o advogado de Aleksander, Bruno Mahar, um outro exame de DNA foi feito em 2013 com material genético da meia-irmã do cantor, mas o resultado foi inconclusivo.

Desta maneira, foi feito um pedido de exumação por meio de uma petição enviada ao juiz, que autorizou e determinou o laboratório para a realização do teste. "Nós pedimos uma autorização para fazer um novo teste de DNA, só que dessa vez com o material genético do Emílio", disse o juiz em sua decisão.

Segundo Bruno, a expectativa é positiva e o resultado deve sair em 30 dias. "Agora cabe ao perito recolher o material genético e o laboratório fazer o exame de forma rápida, para que possamos ter o resultado mais breve possível. Queremos dar prosseguimento ao inventário porque ele encontra-se parado", comentou.



Aleksander sofreu um AVC há dois meses e foi proibido pela médica de dar entrevista. "Ele está medicado e muito emocionado. Estamos preservando a saúde dele em primeiro lugar", acrescentou Bruno.



Entenda o caso



O cantor Emílio Santiago morreu em 2013, aos 66 anos, depois de ter um AVC. Desde então, Aleksander luta na justiça para comprovar que é seu filho. De acordo com Bruno, a revelação da paternidade foi feita pela sua avó, em 2006, depois que a mãe de Aleksander morreu. Ele está disputando uma herança avaliada em R$ 10 milhões, dentre direitos autorais, imóveis e outros bens.

Vencedor de diversos festivais de música, Emílio iniciou a carreira na década de 70 e gravou grandes sucessos como "Saygon", "Lembra de mim" e "Verdade chinesa". O último disco do cantor foi "Só danço samba (ao vivo)", lançado em 2012, junto com um DVD.