Adolescente grávida de 15 anos, fica desacordada após ser agredida na escolaFoto: Divulgação/Redes Sociais

Publicado 20/10/2022 16:36

Rio - A juíza Renata Travassos Medina de Macedo, do Juizado Especial Criminal (Jecrim), marcou para o próximo dia 21 de novembro uma audiência preliminar para ouvir a jovem suspeita de agredir uma grávida de 15 anos dentro do Ciep Jean Baptiste Debret, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No dia 15 de setembro a adolescente teria levado chutes e pisões da agressora após responder a ofensas direcionadas à criança e ao pai.

Vídeos divulgados na internet mostram as estudantes trocando ofensas no corredor da escola até que a jovem de 18 anos puxa a grávida pelos cabelos. Após a vítima cair no chão, a suspeita desfere chutes e ainda pisa na cabeça da adolescente.

Em outro momento do vídeo, a menina grávida aparece desmaiada e alguns alunos tentam fazê-la acordar. Uma mulher com uma blusa laranja, que parece ser funcionária da escola, chega perto da menina e depois a acompanha em uma maca da Samu, junto da equipe médica.

A mãe da jovem contou que foi alertada sobre a agressão por telefone enquanto trabalhava. Ao RJTV, da Rede Globo, ela disse como soube do incidente envolvendo a adolescente.

"Eu estava no trabalho quando minha filha mais velha me ligou e contou o que aconteceu. Quando cheguei na escola, a diretora contou que houve uma agressão e que ela teria escorregado e caído de cabeça. E que não havia nenhum profissional por perto. Quando assisti ao vídeo, vi que não era na daquilo", reclamou.

A adolescente, que apresentou algumas escoriações, foi conduzida ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e ficou internada por um dia. Mesmo com as agressões sofridas, o bebê nada sofreu.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. A autora já foi identificada e o caso, encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Por nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) informou que "o diretor adjunto da unidade acompanhou a aluna gestante até a delegacia. No mês de setembro, o órgão ofereceu acompanhamento da secretaria, disponibilizando um plano de estudos para a aluna participar das aulas de casa e, no momento, está retornando ao presencial".

Segundo a secretaria, a aluna suspeita de agredir a adolescente foi transferida para o turno da noite.