Ação resultou na apreensão de parte da frota de veículos que estavam em nome de laranjas, avaliados em aproximadamente R$ 4 milhõesDivulgação

Publicado 20/10/2022 15:16 | Atualizado 20/10/2022 16:08

Rio – Agentes da Polícia Federal deflagraram, na noite desta quarta-feira (19), uma operação com objetivo de desmantelar organização criminosa responsável por aplicar golpes bilionários envolvendo criptomoedas. A ação resultou na prisão de um homem foragido da Justiça e na apreensão de parte da frota de veículos que estavam em nome de laranjas, avaliados em aproximadamente R$ 4 milhões.



De acordo com a Polícia Federal, cerca de 10 agentes participaram do mandado de prisão preventiva e do mandado de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal e Ministério Público Federal.Segundo os agentes, a prisão ocorreu na noite de ontem, na Rodovia Niterói-Manilha, quando o criminoso se deslocava em direção à Região dos Lagos. Já o mandado de busca e apreensão, foi realizado na manhã desta quinta-feira (20), na residência do criminoso em Cabo Frio, na Região dos Lagos.O trabalho investigativo revelou que um dos operadores do esquema criminoso foi o responsável por dissipar parte da frota de veículos que estavam em nome de laranjas após à deflagração da Operação Kryptos, em agosto de 2021.De acordo com a corporação, o investigado responderá pela prática dos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, gestão fraudulenta, organização criminosa e apropriação indébita. Caso seja condenado, a pena pode chegar até 40 anos de reclusão.