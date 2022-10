Teatro Casa Grande recebe o título de Patrimônio Cultural do Rio - Divulgação

Rio – A Prefeitura do Rio concedeu, nesta quinta-feira (20), o título de Patrimônio Cultural Carioca ao Teatro Casa Grande, no Leblon, na Zona Sul. Com o decreto, publicado no Diário Oficial, o espaço de 56 anos ganhará uma das já tradicionais plaquinhas azuis e passará a integrar o Circuito dos Teatros do projeto "Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca", organizado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.



Esta é a terceira condecoração do Circuito dos Teatros que, ainda em 2022, homenageou o centenário de nascimento da atriz e cantora Bibi Ferreira com uma placa de patrimônio instalada na Avenida Rui Barbosa 664, no Flamengo, também na Zona Sul, onde a artista morou. Já o primeiro título do circuito prestigiou o Teatro Rival, no Centro, em 2014.

O decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes ressalta o merecimento do Teatro Casa Grande, inaugurado em 1966 com o nome Café Teatro Casa Grande, para a história do Rio e para o cenário cultural da cidade e do país. A placa destaca essa importância ao informar que o lugar "se tornou espaço de debate e resistência durante o regime militar, vindo a ser conhecido como território livre da democracia no Brasil".





Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca



O Circuito do Teatro foi criado para identificar e destacar locais de espetáculos importantes para a cultura carioca e homenagear artistas que se destacaram nos palcos teatrais. A instalação das placas informativas, além de prestar homenagens, valoriza o patrimônio cultural e resgata a memória da cidade e da cultura carioca, eternizando nas paredes dos imóveis parte de nossa história.



Os Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca começaram a ser feitos em 2010, por temas que valorizam o patrimônio cultural. Eles deixaram de focar em arquitetura e passaram a abranger temas livres, ligados à cultura e à identidade carioca. Por meio da fixação de uma placa informativa, a Prefeitura do Rio seleciona locais de destaque para cada tema. Em cada lâmina, os visitantes podem saber um pouco mais sobre o local e sua importância para a história da cidade e para o assunto em questão.



