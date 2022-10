O espaço está localizado no corredor principal do mezanino, próximo ao acesso B da estação Carioca - Divulgação

Publicado 20/10/2022 16:07 | Atualizado 20/10/2022 16:39

Rio – O MetrôRio prorrogou o uso do espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo do Catar 2022, na estação Carioca, até novembro. Inaugurado em setembro , o local estava programado para funcionar até o dia 14 de outubro, mas seu sucesso alterou os planos da concessionária.O posto está localizado no corredor principal do mezanino, próximo ao acesso B (Avenida Chile/Petrobras) da estação Carioca e funcionará todos os dias, das 8h às 20h. Além disso, o espaço conta com mesas para receber os colecionadores.