Ao fim do confronto, os PMs apreenderam uma grande quantidade de drogas e duas granadasArquivo O DIA

Publicado 20/10/2022 16:28 | Atualizado 20/10/2022 16:47

Rio - Dois moradores, ainda não identificados, foram baleados na tarde desta quinta-feira (20) durante um confronto entre policiais militares e criminosos, em Rocha Miranda, na Zona Norte. O estado de saúde das vítimas ainda é desconhecido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência na Rua Quemaru. Ao chegarem no local, a equipe teria sido recebida a tiros por um grupo de suspeitos armados, que estavam tentando praticar assaltos na região. Ao fim do confronto, os PMs apreenderam uma grande quantidade de drogas e duas granadas.

Após a fuga dos criminosos, os militares afirmam que receberam a informação de que dois homens, que não estavam envolvidos na troca de tiros, acabaram feridos e encaminhados para a UPA de Rocha Miranda.

O caso foi encaminhado e registrado na 40ª DP (Honório Gurgel).