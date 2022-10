Operação Cerco Brasil aconteceu no Maracanã durante a final - Paula Reis / Flamengo

Operação Cerco Brasil aconteceu no Maracanã durante a finalPaula Reis / Flamengo

Publicado 20/10/2022 17:12

Rio - Quatro foragidos da Justiça foram presos, na noite desta quarta-feira (19), em operação realizada no Maracanã durante a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. A ação foi coordenada por agentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Além dos presos, foram identificados 81 torcedores com ingressos falsificados e dois com restrições que os impedem de frequentar o estádio.

Essa foi a segunda edição da Operação Cerco Brasil, que, segundo o ministro da Justiça Anderson Torres, tem como objetivo assegurar a tranquilidade e a paz de torcedores em eventos desportivos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública comunica que outros estados devem receber a ação no futuro.

A primeira edição da operação foi realizada no dia 9 de outubro, também no Maracanã, na partida entre Fluminense e América Mineiro, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nela, foram identificadas 47 pessoas com documentos falsos, oito com mandado de prisão e dezenas de torcedores com restrições de entrada.