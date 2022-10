Posto de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), no Centro, terá horário de funcionamento ampliado para o recadastramento de beneficiários do Auxílio Habitacional Temporário (AHT) - Divulgação / Secretaria Municipal de Habitação

Posto de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), no Centro, terá horário de funcionamento ampliado para o recadastramento de beneficiários do Auxílio Habitacional Temporário (AHT)Divulgação / Secretaria Municipal de Habitação

Publicado 21/10/2022 13:42

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação (SMH) anunciou, nesta sexta-feira (21), que ampliará o horário de funcionamento do posto de atendimento do órgão, no Centro, para atender beneficiários que procuram se recadastrar no programa de Auxílio Habitacional Temporário (AHT). No período entre os dias 24 a 28 de outubro, o local, que antes funcionava das 8h às 16h, passará a atender por mais duas horas, realizando o serviço desde 7h até as 17h.

De acordo com a SMH, uma força tarefa foi montada para atuar no período e atender a população que procura efetuar o recadastramento no AHT, que havia sido prejudicado pelo ataque hacker ao banco de dados da prefeitura, ocorrido em agosto.

Segundo o secretário de Habitação, Gustavo Freue, é de suma importância que os beneficiários do AHT estejam com o cadastro em dia para receberem o auxílio. "É importantíssimo mobilizarmos a população carioca beneficiária desse serviço da Prefeitura e regularizar a situação no Auxílio Habitacional Temporário", ressaltou Freue.

O posto de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação está localizado na Rua Senhor dos Passos, número 50, no Centro.